Sarri alla Lazio annunciato ieri. Il motivo? C'entra la Fiorentina

vedi letture

La Lazio ha riaccolto Maurizio Sarri. Come riporta il Corriere dello Sport, è stato ieri il giorno più importante per l'annuncio del club biancoceleste che ritrova il tecnico a poco più di un anno di distanza. Una scelta che ha trovato grande gradimento in una piazza ferita dall'esclusione dall'Europa per la prossima stagione. Un’accelerazione vorticosa si è scatenata per salutare Baroni e ufficializzare il Comandante, come spiega il quotidiano.

È successo tutto all’improvviso, all’ora di pranzo. Un supposto inserimento della Fiorentina (senza conferme) ha fatto scattare l’allarme a Formello, visto che i contratti non erano ancora firmati. I programmi prevedevano lo sbarco di Sarri domani per mettere nero su bianco. Lotito e Fabiani hanno anticipato le mosse per evitare rischi e quindi anche un inserimento della società viola.