FirenzeViola Baroni a Firenze. In attesa di novità sul futuro, l'ex Lazio torna a "casa"

Marco Baroni è a Firenze. L'ormai ex tecnico della Lazio, accostato anche alla panchina della Fiorentina, è in città per passare del tempo a casa in attesa di capire quale sarà il suo futuro. Baroni, originario di Firenze, sembra sempre più vicino al Torino, coi prossimi giorni che potrebbero essere decisivi per l'ufficialità. Nel frattempo, si rilassa a Firenze, in zona Coverciano. Ecco la foto: