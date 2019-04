UNDER 17, Convocati Lezzerini, Capezzi e Gulin

Il tecnico federale Daniele Zoratto ha convocato calciatori per le due gare amichevoli che opporranno la Nazionale Under 17 ai pari età della Germania. Le sfide sono in programma a Cordignano il 6 e l'8 marzo 2012, rispettivamente alle ore 15.00 e 11.00. Ecco l'elenco completo:

Piccinocchi, Iotti, Apicella e Cristante (Milan), Barlocco e Grassi (Atalanta), Maini e Capello (Bologna), Lezzerini, Capezzi e Gulin (Fiorentina), Costa (Chievo), Cretella (Napoli), Del Fabro (Cagliari), Ferrante e Romagnoli (Roma), Frugoli (Empoli), Mattiello e Tavanti (Juventus), Pedrabissi (Inter), Savelloni (Pescara) e Sensi (Cesena).