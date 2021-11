Gli Under 17 della Fiorentina, allenati da mister Galloppa, hanno pareggiato in casa per 3-3 con il Genoa: liguri avanti due volte con la doppietta di Fini poi le reti di Saltamacchia e Presta a ristabilire la parità. Genoa nuovamente in vantaggio con il goal Casagrande e rete del definitivo pareggio viola con Baroncelli. Fiorentina a quota 17 punti in classifica in piena zona play off.