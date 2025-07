Fiorentina, il programma delle amichevoli estive al Viola Park per le under 17 e 18

L'inizio di agosto sarà tempo di amichevoli non solo per la Fiorentina di Stefano Pioli, ma anche per le selezioni giovanili del club gigliato. Al Viola Park infatti le formazioni Under18, guidata da Marco Capparella, e Under17, allenata da Stefano Guberti, affronteranno una serie di test match a porte aperte. Tutti questi incontri amichevoli saranno giocati allo stadio "Davide Astori" all'interno del centro sportivo gigliato di Bagno a Ripoli. Di seguito il programma completo come riportato dalla Fiorentina sul suo sito ufficiale:

Sabato 2 agosto, ore 10.30: Fiorentina U18 – Terranuova Traiana

Venerdì 8 agosto, ore 18.00: Fiorentina U17 - Sangiovannese

Sabato 9 agosto, ore 9.30: Fiorentina U18 – San Donato Tavarnelle

Mercoledì 13 agosto, ore 17.30: Fiorentina U18 – Viareggio

Giovedì 14 agosto, ore 10.00: Fiorentina U17 - Sinalunghese

Giovedì 21 agosto, ore 18.30: Fiorentina U18 – Arezzo