L'U15 si prepara alla finale scudetto: martedì l'Inter. In tv su Dazn e Vivo Azzurro

L’ultima sfida stagionale per le giovanili della Fiorentina è fissata per martedì 24 giugno alle ore 20. L'Under-15 allenata da Enrico Cristiani (nella foto) affronterà l’Inter a Rieti nella finale del campionato. I nerazzurri hanno conquistato l’accesso all’atto conclusivo superando l’Atalanta in semifinale: vittoria per 3-0 all’andata e sconfitta per 2-0 al ritorno.

La Fiorentina, invece, ha ribaltato il risultato dell’andata contro il Milan (sconfitta 4-2) con un netto 6-0 al Viola Park. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su Vivo Azzurro TV e su Dazn.