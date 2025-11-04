Ufficiale, Capparella guiderà la Fiorentina Primavera contro il Legia Varsavia
FirenzeViola.it
È stata confermata la nostra indiscrezione di questa mattina riguardo al futuro della panchina della Fiorentina Primavera. A guidare i ragazzi viola e a sostituire Daniele Galloppa, promosso ormai come noto alla guida ad interim della prima squadra, sarà Marco Capparella, tecnico dell'U18 viola. Questo il comunicato ufficiale della Fiorentina.
"ACF Fiorentina comunica che, in occasione della partita di ritorno di UEFA Youth League contro il Legia Varsavia, in programma mercoledì 5 novembre, la guida tecnica della Fiorentina Primavera sarà affidata a Mister Marco Capparella e al suo staff".
Pubblicità
Giovanili
Dagli inviatiGalloppa: "Mi aspettavo questa prestazione. Ora vogliamo essere protagonisti in Europa"
Serve un Ds che non sbagli l’allenatore, altrimenti sarà serie B. Soluzione interna rischiosa, anni di improvvisazione con la complicità di molti. Giocatori ingiustificabili,? Anche peggio, ma sappiamo come funzionadi Angelo Giorgetti
Le più lette
2 Serve un Ds che non sbagli l’allenatore, altrimenti sarà serie B. Soluzione interna rischiosa, anni di improvvisazione con la complicità di molti. Giocatori ingiustificabili,? Anche peggio, ma sappiamo come funziona
Copertina
Mario TeneraniUna squadra che si deve vergognare. Una società che non sa fare calcio. Pioli, oggi si decide: Galloppa ad interim, dopo Vanoli in pole. Ma serve prima il diesse
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com