Tripletta super di Barzagli e primo posto: l'Under-16 supera il Lecce 3-2
Vittoria al cardiopalma per la Fiorentina Under 16 di Enrico Cristiani. Nella ventiquattresima giornata di campionato, al Viola Park, la Fiorentina ha superato il Lecce per 3-2. Gara subito viva. Dopo il palo colpito da Clemente, la Fiorentina passa in vantaggio con Barzagli sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma subito resta in inferiorità numerica per l’espulsione di Cecchini. Il Lecce prende fiducia: prima dell’intervallo traversa di Cipressa, che nella ripresa si rifà con gli interessi segnando la doppietta (prima rete su rigore) che ribalta la gara.
La Fiorentina replica subito e pareggia ancora con Barzagli, su assist di Sharka. Quando l’incontro sembrava andare in archivio sul risultato di parità, a tempo quasi scaduto Clemente innesca Barzagli che sigla la tripletta personale firmando la vittoria gigliata. La Fiorentina centra la vittoria dell’aggancio in classifica alla Roma. Ora giallorossi e viola sono in testa a braccetto con 55 punti, nelle ultime due giornate sarà duello serrato per andare alla finale da prima classificata.
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