Pisa-Fiorentina, rebus per i tifosi: tra divieti e prezzi alti, sono 1.000 i posti disponibili

La Nazione fa il punto sui biglietti in vista della attesissima sfida tra Pisa e Fiorentina in programma la settimana prossima. Il Casms ha stabilito che i tifosi viola residenti in provincia di Firenze potranno acquistare i biglietti solo nel settore ospiti e solo se muniti di fidelity card eppure l’entusiasmo sarà ugualmente tanto: il settore riservato ai sostenitori gigliati conta 1.000 posti e la sensazione è che il sold-out appena verranno aperte le vendite sarà solo questione di ore.

Attenzione però al nodo dei prezzi: già contro la Roma infatti il Pisa aveva fissato a 49 euro il costo del settore ospiti, cifra che (se confermata) sarebbe considerata eccessiva dalla Curva Fiesole. Se dunque il listino dovesse essere replicato anche per il derby con la Fiorentina, il tifo organizzato potrebbe rivedere la propria posizione non partecipando alla trasferta. Una decisione dolorosa, perché rinunciare a un derby tanto atteso sarebbe un sacrificio enorme.