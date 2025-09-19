La Primavera torna in campo: domani alle 11 al Viola Park arriva il Lecce

Oggi alle 11:35Primo Piano
di Andrea Giannattasio

La Fiorentina Primavera tornerà in campo domani mattina alle ore 11 al Viola Park per la 5ª giornata del campionato di categoria. Dopo il ko per 3-1 rimediato a Roma nell’ultimo turno, la squadra guidata da Galloppa cerca immediato riscatto davanti al proprio pubblico. Di fronte ci sarà un Lecce partito con il freno a mano tirato. I giallorossi hanno infatti perso le prime tre partite di campionato, trovando il primo sorriso solo nel turno precedente grazie al successo di misura contro il Monza.

Il confronto, che si annuncia interessante, sarà trasmesso in diretta su Sportitalia e sarà diretto dal signor Picardi della sezione di Viareggio. Per i viola un banco di prova non soltanto tecnico, ma anche mentale.