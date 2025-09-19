Lo storico procuratore di Dzeko: "Pio Esposito gli somiglia, me lo ricorda"

L'edizione odierna di Tuttosport propone un'intervista a Silvano Martina, storico procuratore di Edin Dzeko, che ha parlato della somiglianza di Francesco Pio Esposito all'attaccante viola: "Esposito a Edin somiglia davvero. La prima volta che ho visto Pio, giocava ancora nell’Under 21 e mi ha proprio ricordato Dzeko per i movimenti in campo. Gli auguro di segnare tanti gol come lui, perché parliamo di un giocatore che ne ha segnati quasi 400 in carriera.

Già averlo visto giocare in quel modo mi fa credere che siamo davanti a un ragazzo che ha davvero un grande potenziale. Inoltre mi è molto piaciuta la lucidità con cui ha parlato di cosa deve ancora migliorare: sono convinto anch’io che debba essere più esplosivo nei primi metri, ma questo fa parte del percorso di crescita. Di certo il fatto che da attaccante si sia posto come obiettivo primario quello di aiutare la squadra è molto positivo".