Contro il Como, Pioli va verso il 3-5-2: in mediana Nicolussi, confermato Sohm e un dubbio

Nonostante la sconfitta col Napoli la direzione sembra tracciata: sarà ancora il 3-5-2 il modulo di riferimento della Fiorentina di Pioli in vista del Como, seppur con alcuni correttivi rispetto alla gara di sabato scorso. Il primo riguarda la mediana, dove è praticamente scontato l’impiego dal 1’ di Nicolussi Caviglia, chiamato a dare ordine e geometrie in una zona nevralgica del campo, si legge su La Nazione.

Confermato Sohm, che non pare ad oggi rischiare la titolarità, mentre per il ruolo di seconda mezzala è ballottaggio serrato tra Fagioli – che tornerebbe così nel suo ruolo naturale –, Fazzini e Mandragora. Una scelta che Pioli scioglierà solo alla vigilia, calibrando equilibrio e freschezza in mezzo al campo. Il secondo aggiustamento arriva poi dal reparto avanzato: accanto a Kean infatti sembra pronto a tornare Gudmundsson, che da inizio settimana ormai si allena in gruppo e ha smaltito i problemi alla caviglia di cui era rimasto vittima in Nazionale.