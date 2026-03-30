Fiorentina Under 16, tripletta di Barzagli Jr: tutti i risultati del settore giovanile
Nel week end si sono giocate le partite del settore giovanile, maschile e femminile. Ecco i risultati delle squadre della Fiorentina, con in testa la Primavera Femminile che ha pareggiato 0-0 sul campo della Juventus e la doppia vittoria sul Lecce di Under 16 (con tripletta di Barzagli) e Under 15:
PRIMAVERA FEMMINILE: Juventus – Fiorentina 0 – 0
UNDER 18: Napoli – Fiorentina 2 – 0
UNDER 17 FEMMINILE: Fiorentina – Roma 1 – 3 Marcatrice: Faggioli
UNDER 16: Fiorentina – Lecce 3 – 2 Marcatore: Barzagli (3)
UNDER 15: Fiorentina – Lecce 2 – 0 Marcatori: Picardi, Mignemi
UNDER 15 FEMMINILE: Arezzo – Fiorentina 0 – 2 Marcatrici: Gessini, Lodi
UNDER 14: Fiorentina – Livorno 4 – 0 Marcatori: Bini, Larrea, Ruffoli, Santoro
UNDER 14 FEMMINILE: Fiorentina – Pisa Sporting Club 3 – 1 Marcatrici: Tema, Roati, Giugliano
UNDER 13: Fiorentina – Livorno 3 – 1 (Risultato FIGC)
UNDER 12: Fiorentina – Affrico 1 – 1 (Risultato FIGC)
UNDER 12 FEMMINILE: Resco Reggello – Fiorentina 1 – 2 (Risultato FIGC)
UNDER 11: Grassina – Fiorentina 3 – 0 (Risultato FIGC)
UNDER 10: Fiorentina – Pontassieve 3 – 1 (Risultato FIGC)
UNDER 10: Scandicci – Fiorentina 2 – 3 (Risultato FIGC)
UNDER 10 FEMMINILE: Vigor Calcio – Fiorentina 1 – 1 (Risultato FIGC)
UNDER 9: Fiorentina – Scarperia 4 – 0 (Risultato FIGC)
UNDER 9: Rondinella – Fiorentina 1 – 4 (Risultato FIGC)
UNDER 8: Fiorentina – Settimello 4 – 0 (Risultato FIGC)
UNDER 8: Rondinella – Fiorentina 0 – 4 (Risultato FIGC)
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