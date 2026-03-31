Fiorentina Camp 2026: tante proposte per un’estate viola. Il comunicato del club

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È ufficiale la lista delle Affiliate viola che ospiteranno i Fiorentina Camp nell’estate 2026! Si tratta di 11 Società Sportive che la prossima estate apriranno le proprie porte a tutti ragazzi e le ragazze appassionati di calcio e che avranno l’opportunità di allenarsi con un mister della Fiorentina seguendo il modello di training del Club. Sport, calcio… ma anche divertimento! Scopri il Camp più vicino a te!

ASD ATLETICA CASTELLO www.alteticacastellocalcio.it

ASD AURORA MAZARA www.facebook.com/people/ASD-Aurora-Mazara/61552086356753

ACD BIBBIENA www.acbibbiena.it

ASD CALCIO CLUB SV www.facebook.com/ASDCalcioClubSV/

US CASTELNUOVO www.facebook.com/usdcastelnuovo/

AC GIOVANI FUCECCHIO 2000 www.facebook.com/giovanifucecchio

ASD REAL METAURO 2018 www.realmetauro2018.it

ASD UNIONE POLISPORTIVA POGGIBONSESEwww.upp.it

RINASCITA DOCCIA www.asdvaldorcia.it

ASD VALDORCIA www.asdvaldorcia.it

ASD VENTURINA CALCIOwww.facebook.com/asdventurina.calcio.9

Nel frattempo, proseguono le iscrizioni per i camp che si svolgeranno al Rocco B. Commisso Viola Park dal 15 Giugno al 10 Luglio (vedi link), sui campi dei giocatori della Fiorentina e sotto l’attenta gestione dello staff viola! Per chi cercasse dei centri estivi di calcio con pernottamento, inoltre, sono ancora disponibili i camp realizzati da Experience Summer Camp presso Marina di Grosseto, Formia e Lignano Sabbiadoro con centri sportivi attrezzati e location suggestive.