Settore giovanile: ecco tutti gli impegni calcistici previsti nel weekend
Come tutti i giovedì, la Fiorentina tramite il suo sito ufficiale ha reso noti gli orari di tutti gli impegni del suo settore giovanile, sia maschile che femminile, delle gare casalinghe e in trasferta di questo fine settimana. Ecco l'elenco completo:
Presso lo stadio “Davide Astori” del Rocco B. Commisso Viola Park, si svolgeranno le seguenti partite di campionato nel weekend:
Sabato 28 marzo
UNDER 12: Fiorentina – Affrico, sabato 28 marzo, ore 17.15
UNDER 10: Fiorentina – Pontassieve, sabato 28 marzo, ore 19.00
UNDER 9: Fiorentina – Scarperia, sabato 28 marzo, ore 19.00
Domenica 29 marzo
UNDER 8: Fiorentina – Settimello, domenica 29 marzo, ore 9.00
UNDER 15: Fiorentina – Lecce, domenica 29 marzo, ore 10.00
UNDER 16: Fiorentina – Lecce, domenica 29 marzo, ore 12.00
UNDER 14: Fiorentina – Livorno, domenica 29 marzo, ore 14.00
UNDER 13: Fiorentina – Livorno, domenica 29 marzo, ore 16.00
Concludono le partite del settore giovanile viola le squadre impegnate in trasferta:
Sabato 28 marzo
UNDER 18: Napoli – Fiorentina, sabato 28 marzo, ore 13.00 @ campo “Piccolo” di Cercola (NA)
UNDER 10: Scandicci – Fiorentina, sabato 28 marzo, ore 15.00 @ campo “Bartolozzi” di Scandicci (FI)
UNDER 10 FEMMINILE: Vigor Calcio – Fiorentina, sabato 28 marzo, ore 15.00 @ stadio comunale “G. Impastato”
UNDER 17 FEMMINILE: Fiorentina – Roma, sabato 28 marzo, ore 17.00 @ campo “I Ponti” di Bagno a Ripoli (FI)
Domenica 29 marzo
UNDER 9: Rondinella – Fiorentina, domenica 29 marzo, ore 9.15 @ campo “Panara E.A.” di Ponte a Greve (FI)
UNDER 11: Grassina – Fiorentina, domenica 29 marzo, ore 10.00 @ campo “Pazzagli Sussidiario” di Ponte a Niccheri (FI)
UNDER 12 FEMMINILE: Resco Reggello – Fiorentina, domenica 29 marzo, ore 10.00 @ stadio comunale “Reggello” di Reggello (FI)
UNDER 8: Rondinella – Fiorentina, domenica 29 marzo, ore 10.30 @ campo “Don Vittorio C5” di Ponte a Greve (FI)
UNDER 14 FEMMINILE: Fiorentina – Pisa Sporting Club, domenica 29 marzo, ore 11.30 @ campo “I Ponti” di Bagno a Ripoli (FI)
PRIMAVERA FEMMINILE: Juventus – Fiorentina, domenica 29 marzo, ore 12.30 @ campo “Allianz Training Center N°8” di Vinovo (TO)
UNDER 15 FEMMINILE: Arezzo – Fiorentina, domenica 29 marzo, ore 15.00 @ campo “Il Caggio” di Ceciliano (AR)
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