Dagli inviati Ferrari presenta Paratici: "Il suo arrivo è l'ennesimo segnale dell'impegno dei Commisso"

Prima della presentazione di Fabio Paratici, nuovo Ds della Fiorentina, il Dg Alessandro Ferrari ha parlato della scelta fatta dalla società. Queste le sue parole dal Wind Media Center del Viola Park: "Oggi abbiamo il piacere di condividere e presentarvi la persona che abbiamo cercato e voluto per prendere la responsabilità di tutta l'area sportiva della Fiorentina. Fabio ha fatto tante esperienze e ottenuto tanti risultati e quindi diventa difficile presentarlo.

Ci ha fatto molto piacere, a noi ma anche alla famiglia Commisso, percepire il grande entusiasmo e la grande determinazione di venire qui. Noi abbiamo un ennesimo segnale da parte della famiglia Commisso, questo significa portare all'interno di questo club persone di spessore, che ci possano dare mano anche per i risultati. Con Fabio pensiamo di aver fatto la scelta giusta".