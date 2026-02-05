Social
Paratici e il carrarmato, il web si scatena: ecco alcuni dei meme prodotti
All'ora di pranzo si è svolta la conferenza stampa di Fabio Paratici, il nuovo direttore sportivo che ha scatenato la fantasia dei tifosi per alcune frasi dette, come "mettere la testa nel carrarmato" e l'allenatore unico "Re leone" dello spogliatoio. Immediatamente sul web sono circolati divertenti meme. Eccone alcuni in calce:
Dagli inviatiAncora Paratici: "Moise Kean è il miglior centravanti italiano, glielo dicevo anche quando era un ragazzo"
Il manifesto di Paratici in tre concetti. Tra presente e futuro ecco la Fiorentina del nuovo dsdi Pietro Lazzerini
1 Paratici si presenta: "Fiorentina grande opportunità: voglio una squadra bella, attrattiva e internazionale. Fiducia in Vanoli"
Lorenzo Di BenedettoMercato da 5,5 in pagella. Squadra migliorata in tutti i reparti, ma nessuna vera operazione pensando alla salvezza. Qualcuno non ha ancora capito il vero obiettivo della Fiorentina. Gosens è rimasto: solo per la sua volontà
Angelo GiorgettiMercato con il fiatone: Rugani e i dubbi in una difesa che gioca alta, l’equilibrio da trovare a centrocampo senza un vero mediano, il rimbalzo last minute per Nedeljkovic. Ci aspettiamo un Paratici diverso nel pieno delle sue funzioni
