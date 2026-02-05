Ufficializzata la lista Uefa: restano fuori Rugani, Brescianini e Christensen
La Fiorentina ha comunicato la lista Uefa (che deve essere ufficializzata entro la mezzonotte di oggi) necessaria per disputare i prossimi playoff di Conference. Dei nuovi inseriti Harrison, Fabbian e Solomon. Restano fuori Christensen e, a sorpresa, Brescianini e Rugani, visto che dalla lista sono usciti due difensori come Marì e Viti. Lezzerini sarà il secondo portiere. Vista la possiible partenza non c'è Kouame.
Lista A:
Calciatori Liberi
• De Gea
• Dodo
• Fabbian (Nuovo inserimento)
• Fazzini
• Gosens
• Gudmundsson
• Harrison (Nuovo inserimento)
• Kospo
• Ndour
• Parisi
• Pongracic
• Solomon (Nuovo inserimento)
Calciatori formati in Italia
• Fagioli
• Mandragora
• Kean
• Piccoli
Calciatori formati nel club
• Lezzerini
• Ranieri
*Balbo, Braschi, Comuzzo, Fortini, Kouadio, Leonardelli sono stati inseriti nella Lista B.
La Lista B comprende inoltre tutti i giocatori nati dal 2004 in poi che hanno giocato per due anni ininterrotti per il club
