Ufficializzata la lista Uefa: restano fuori Rugani, Brescianini e Christensen

La Fiorentina ha comunicato la lista Uefa (che deve essere ufficializzata entro la mezzonotte di oggi) necessaria per disputare i prossimi playoff di Conference. Dei nuovi inseriti Harrison, Fabbian e Solomon. Restano fuori Christensen e, a sorpresa, Brescianini e Rugani, visto che dalla lista sono usciti due difensori come Marì e Viti. Lezzerini sarà il secondo portiere. Vista la possiible partenza non c'è Kouame.

Lista A:

Calciatori Liberi

• De Gea

• Dodo

• Fabbian (Nuovo inserimento)

• Fazzini

• Gosens

• Gudmundsson

• Harrison (Nuovo inserimento)

• Kospo

• Ndour

• Parisi

• Pongracic

• Solomon (Nuovo inserimento)

Calciatori formati in Italia

• Fagioli

• Mandragora

• Kean

• Piccoli

Calciatori formati nel club

• Lezzerini

• Ranieri

*Balbo, Braschi, Comuzzo, Fortini, Kouadio, Leonardelli sono stati inseriti nella Lista B.

La Lista B comprende inoltre tutti i giocatori nati dal 2004 in poi che hanno giocato per due anni ininterrotti per il club