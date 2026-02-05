Fiorentina e Aris Salonicco al lavoro per Kouame: le parti sempre più vicine
FirenzeViola.it
La Fiorentina è al lavoro per trovare una nuova destinazione a Christian Kouamé. Secondo quanto riportato da TMW, i contatti con l’Aris Salonicco, club della massima serie greca, proseguono con insistenza e le parti si stanno avvicinando a un accordo. L’ipotesi di un trasferimento del classe ’97 in Grecia sembra quindi prendere sempre più forma, con la possibile chiusura dell’operazione nei prossimi giorni.
