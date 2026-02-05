Goretti-Giani-Zebi, la nuova squadra mercato di Paratici prende forma
Da oggi inizia ufficialmente l'avventura del nuovo direttore sportivo Fabio Paratici. Un ruolo che fino a ieri ha assunto ad interim Roberto Goretti che però resterà un elemento importante al fianco proprio dell'ex dirigente del Tottenham: "Roberto ha tutta la mia stima per quello che ha fatto in questi mesi. E' una persona leale e schietta. Spero di potergli dare una mano mettendo a disposizione la mia esperienza per migliorargli la carriera. Roberto sarà il mio braccio destro" ha specificato Paratici.
Area sportiva più strutturata
La volontà della Fiorentina è darsi una struttura importante, da cui è nata l'idea di portare a Firenze un manager capace e dall'esperienza internazionale e importante come Paratici responsabile dell'area sportiva e accanto a lui ci saranno Lorenzo Giani a capo capo dello scouting (con lui anche nella Juventus e al Tottenham, nativo di Reggello) e Moreno Zebi che si occuperà dell'area prestiti. Quest'ultimo, già in società da questa estate, vanta alle spalle un percorso da direttore sportivo, con Novara e Cesena oltre ad un passato nel Perugia dove ha conosciuto Goretti. Anche Raffaele Rubino, che ha affiancato Goretti in questi mesi, resta comunque a disposizione. Proprio Paratici ha detto che ha chiesto di portare un solo collaboratore (Giani) e si affiderà e valuterà le persone che ci sono già, con cui nei prossimi giorni avrà anche modo di rapportarsi.
Compiti più a largo raggio
"Il mio metodo di lavoro non è solo quello di comprare giocatori ma devo coordinare altre aree. Avremo tutti i nostri dipartimenti che svilupperemo" ha detto Paratici che dunque avrà come compito la responsabilità completa dell'area sportiva, come ha sottolineato anche il direttore generale Alessandro Ferrari.
