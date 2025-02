Primavera, Scuderi si racconta: "Totti il mio idolo. Gioco in difesa grazie ai viola"

Giulio Scuderi, terzino sinistro della Fiorentina Primavera, si è raccontato ai canali ufficiali del club a pochi giorni dalla sua prima rete in maglia viola, arrivata due settimane fa nella sfida casalinga contro la Cremonese. Ecco le sue parole: “Sono stati due anni intensi, mi sono trovato da subito molto bene. Mi sono sentito a casa fin dall’inizio, fin da quando stavo in convitto coi miei compagni. Io mi sono avvicinato al calcio da solo, non c’è passione per il pallone in famiglia.

Ho iniziato da giocare a pallone a tre anni ma non ho sempre fatto il terzino: solo con lo staff della Fiorentina ho cambiato ruolo. Il rapporto col mister Galloppa? Ho un gran rapporto con lui e mi è venuto naturale abbracciarlo, quando ho fatto gol contro la Cremonese. Il mio idolo? Francesco Totti, di lui mi ha sempre colpito il suo attaccamento alla maglia. Ora il mio obiettivo è quello di arrivare più in alto possibile, chissà magari con la Fiorentina”.