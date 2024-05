PRIMAVERA, Sarà Sassuolo-Roma la finale: Bigica sfida Guidi

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È andata in scena l'altra semifinale scudetto primavera al Viola Park, che vedeva contrapposti, in un avvincente derby capitolino, la Roma dell'ex viola Federico Guidi e la Lazio di Sanderra. Ad avere la meglio sono stati i giallorossi, che si sono imposti per 3-2, riuscendo a riacciuffare per due volte gli avversari e ad avere l'ultima parola .

Decisiva la rete finale realizzata Alessio, seguita a quelle di Golic e Pagano, che - come detto - avevano pareggiato quelle di marca laziale realizzate da Kone e Sardo. Roma che incontrerà nella finale del 31 maggio - sempre al Viola Park - il Sassuolo (vincente ieri sera contro l'Inter), per un affascinante sfida tra ex viola Bigica contro Guidi.