PRIMAVERA, Oggi alle 15 la gara con il Sassuolo

Altra sfida importante per la Primavera che nella 21ª giornata di oggi, alle ore 15.00 affronterà il Sassuolo in trasferta al Mapei Football Center. Nell'ultimo turno i viola hanno pareggiato 2-2 contro il Cagliari mentre gli emiliani dell'ex Bigica hanno battuto il Genoa 2-1. In classifica un solo punto separa le due compagini con i viola avanti al sesto posto a quota 31. La partita sarà trasmessa in diretta da Sportitalia, su questa pagina tutti gli aggiornamenti live.