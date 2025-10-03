Social
De Gea suona la carica: "Passo dopo passo, è iniziato il nostro progetto"
FirenzeViola.it
In una gara che doveva essere di ordinaria amministrazione in Conference League contro un avversario non di primo livello come il Sigma Olomouc, il portiere della Fiorentina, David De Gea, che secondo alcuni poteva essere lasciato a riposo per dare spazio al giovane Martinelli, è stato tra i migliori in campo della squadra di Pioli, con almeno un paio di ottime parate. Lo spagnolo anche dopo la partita si è confermato tra i leader indiscussi di questa squadra, con un post e una storia Instagram che sono state accompagnate da seguente messaggio: "Passo dopo passo, è iniziaro il nostro progetto".
Di seguito il post dell'ex Manchester United.
