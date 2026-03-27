Primavera, adesso è ufficiale: le finali del campionato si giocheranno al Viola Park
Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito la Lega Serie A ha annunciato le date delle fasi finali del campionato Primavera che si disputeranno al Viola Park per la terza volta consecutiva. Questo il comunicato:
"PRIMO TURNO
Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento della Competizione, le quattro Società classificatesi al 3°, 4°, 5° e 6° posto al termine della Prima Fase, disputano le due gare del 1° Turno in casa della Società meglio classificata e sono accoppiate fra loro secondo il seguente schema:
gara 1 4ª classificata vs 5ª classificata - giovedì 21 maggio 2026
gara 2 3ª classificata vs 6ª classificata – venerdì 22 maggio 2026
SEMIFINALI
Ai sensi dell'art 5 del Regolamento della Competizione, le due Società classificatesi al 1° e 2° posto al termine della Prima Fase sono considerate “teste di serie” e accedono direttamente alle
Semifinali, con l’avvertenza che non possono incontrarsi tra loro. Le quattro Società qualificate alle Semifinali disputano le gare di Semifinale e la Finale nella sede designata dal Consiglio di Lega con apposita delibera (Stadio Curva Fiesole del centro sportivo Rocco B. Commisso Viola Park di Bagno a Ripoli).
Le due Società “teste di serie” e le due Società vincenti le gare del 1° Turno sono accoppiate fra loro secondo il seguente schema per la disputa delle Semifinali (A e B):
Semifinale A 1ª classificata vs vincente gara 1 - domenica 24 maggio 2026
Semifinale B 2ª classificata vs vincente gara 2 - lunedì 25 maggio 2026
FINALE
Ai sensi dell'art 5 del Regolamento della Competizione, le Società vincitrici delle Semifinali si contendono nella Finale il titolo di Campione d’Italia Primavera 1 Trofeo Giacinto Facchetti.
Finale vincente Semifinale A vs vincente Semifinale B – giovedì 28 maggio 2026
Società organizzatrice delle Semifinali e della Finale: ACF Fiorentina
Emittente televisiva: Sportitalia (è prevista la trasmissione in diretta televisiva di tutte le gare della Fase Finale)
Gli orari di inizio di tutte le gare della Fase Finale saranno resi noti successivamente".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati