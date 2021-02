PRIMAVERA, A marzo la Juve in Coppa: al Franchi?

Buone notizie per la Fiorentina Primavera, nel giorno dell'importante successo per 2-1 negli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Milan: in virtù del numero più alto nel tabellone al momento del sorteggio della competizione, i viola di Alberto Aquilani affronteranno ancora una volta in casa la prossima avversaria nel trofeo nazionale, ovvero la Juventus. Non è escluso che - per l'importanza della sfida contro la rivale di sempre - i viola optino per disputare la gara (che sarà ancora in turno secco) allo stadio Artemio Franchi. Di tempo per decidere ce ne sarà ancora tanto visto che al momento la partita è in programma per il 17 di marzo (ma la Lega dovrà ufficializzare la data).