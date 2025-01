NAZIONALI, Tripla sfida amichevole tra Spagna e Italia

FirenzeViola.it

Si rinnova a gennaio la tradizionale sfida tra le nazionali giovanili di Italia e Spagna. Come già accaduto negli ultimi anni, anche il 2025 si aprirà infatti con le amichevoli che vedranno le Nazionali Under 19, Under 18 e Under 17 opposte ai pari età spagnoli per un confronto tra due Paesi che rappresentano un vero e proprio modello di riferimento a livello giovanile. Se le Furie Rosse hanno infatti a lungo dominato la scena internazionale, il lavoro portato avanti dal Club Italia ha permesso alle Nazionali Under 19 e Under 17 di laurearsi Campioni d’Europa rispettivamente nell’estate 2023 e 2024. Lo scorso dicembre la FIGC ha così conquistato per la prima volta nella sua storia il trofeo intitolato all'ex vicepresidente della Commissione Giovanile UEFA ‘Maurice Burlaz’, assegnato alla federazione che nelle ultime tre stagioni ha ottenuto i migliori risultati nelle competizioni di calcio giovanile maschile.

Le prime a scendere in campo mercoledì 15 gennaio saranno le Nazionali Under 19 e Under 18, di scena rispettivamente a San Rafael (ore 11.30) e a Coverciano (ore 14.30). E il Centro Tecnico Federale ospiterà martedì 21 (ore 14.30) e giovedì 23 gennaio (ore 11) anche la doppia sfida tra le Nazionali Under 17 di Italia e Spagna, che si ritroveranno di fronte quattro mesi dopo il Torneo ‘Città di Trieste’, vinto dalla Roja davanti all’Italia anche in virtù del successo per 2-0 nello scontro diretto disputato al ‘Nereo Rocco’. Le amichevoli dell’Under 19 e dell’Under 18, così come il primo dei due confronti tra le Nazionali Under 17, saranno trasmesse in diretta su Vivo Azzurro TV.

Verso l'Europeo I test con i pari età spagnoli saranno per le Nazionali Under 19 e Under 17 due preziosi banchi di prova in vista della seconda fase di qualificazione ai rispettivi Campionati Europei. L’Under 19 di Alberto Bollini avrà modo di ‘studiare’ da vicino la Spagna, che sarà insieme a Francia e Lettonia una delle avversarie del girone che l’Italia ospiterà dal 19 al 25 marzo. Le vincitrici dei sette gironi si uniranno ai padroni di casa della Romania nella fase finale, in programma dal 13 al 26 giugno. Campione d’Europa in carica, l’Under 17 di Massimiliano Favo sarà invece di scena dal 19 al 25 marzo in Croazia, impegnata in un girone con la nazionale di casa e i pari età di Ucraina e Slovacchia. Le vincitrici dei sette gironi raggiungeranno l'Albania, paese ospitante, per la fase finale in programma dal 19 maggio al 1° giugno.

Il programma delle amichevoli

15 gennaio (ore 11.30-diretta su Vivo Azzurro TV), Under 19: Spagna-Italia (San Rafael)

15 gennaio (ore 14.30-diretta su Vivo Azzurro TV), Under 18: Italia-Spagna (Coverciano)

21 gennaio (ore 14.30- diretta su Vivo Azzurro TV), Under 17: Italia-Spagna (Coverciano)

23 gennaio (ore 11), Under 17: Italia-Spagna (Coverciano)