MUNTEANU, Oggi meritavamo tre punti: ora avanti

Il centravanti della Fiorentina Primavera Louis Munteanu - oggi in gol in occasione del pareggio in rimonta per 1-1 contro il Sassuolo - ha postato sui social il suo pensiero al termine della sfida di oggi contro i neroverdi dove il classe 2002 rumeno ha realizzato la sua sesta rete stagionale: "Abbiamo giocato una partita in cui avremmo meritato la vittoria, ma ora non c'è più niente da fare: adesso continuiamo a guardare avanti perché meritiamo di più!"