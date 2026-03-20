La Fiorentina U18 domani in semifinale al Viareggio: le curiosità del match

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Presenze stabili, graditi ritorni e debutti assoluti. Fiorentina, One Touch, Sassuolo e Rijeka si presentano alle semifinali della 76ª Viareggio Cup con uno storico assai diverso nella competizione. Ricordiamo che le sfide che mettono in palio l’accesso alla finalissima di lunedì 23 sono entrambe in programma domani (sabato 21) con inizio alle 14.30: Fiorentina-One Touch allo stadio “Bresciani” di Viareggio, Sassuolo-Rijeka al “XIX Settembre” di Pietrasanta (Lucca). In caso di parità al 90′, subito calci di rigore.

Per i viola si tratta della trentottesima semifinale al Torneo di Viareggio. Il bilancio delle 37 fin qui giocate è quasi in perfetto equilibrio: si contano infatti 18 vittorie (la prima nel 1958, l’ultima nel 2025 contro il Sassuolo) e 19 sconfitte. La partita di domani è dunque l’occasione per riportare il computo totale in parità. La Fiorentina giunge alle semifinali dopo aver superato sia gli ottavi sia i quarti ai rigori (a scapito di Academy Potey Keahson e Pistoiese). Il One Touch, alla sua prima presenza alla Coppa Carnevale, si è invece guadagnato un posto tra le migliori quattro a suon di goleade nella fase a eliminazione diretta: negli ottavi ha rifilato un 9-0 all’Athletic Palermo, mentre nei quarti ha regolato 4-0 lo Spezia. Le due squadre si ritroveranno di nuovo di fronte in questa edizione della Viareggio Cup dopo essersi già affrontate nella terza giornata del girone 2, lo scorso 13 marzo: in quel match, andato in scena al “Viola Park”, ebbe la meglio la Fiorentina 1-0 (gol di Beldenti).