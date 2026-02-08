Trauma alla caviglia per Gudmundsson. Tra oggi e domani esami specifici

vedi letture

Oltre al risultato beffardo, col pareggio arrivato nei minuti finali quando la vittoria era ormai vicinissima, nel sabato sera del Franchi la Fiorentina ha perso anche Albert Gudmundsson. Il fantasistaha patito un infortunio ad inizio della ripresa contro il Torino, dopo un contatto a metà campo, ed è stato costretto al cambio dopo vistose lamentele di dolore per un trauma distorsivo alla caviglia confermato dalla società dopo la partita. Il giocatore è uscito zoppicante e sollevato dai fisioterapisti, non riuscendo ad appoggiare la gamba sinistra a terra per camminare.

Tra oggi e domani l'ex Genoa svolgerà gli esami specifici che quantificheranno i tempi di recupero. Lo riferisce La Nazione.