Depositati i contratti di Kone e Corduneanu: doppio rinforzo per le giovanili viola

Depositati i contratti di Kone e Corduneanu: doppio rinforzo per le giovanili viola
Doppio acquisto per le giovanili completato negli ultimi giorni dalla Fiorentina, che ha depositato in Lega Serie A i contratti di Mevae Kone, esterno d'attacco ivoriano classe 2007 che arriva a titolo definitivo dalla Vigor Senigallia, e del difensore rumeno Robert Daniel Corduneanu, classe 2009 prelevato in patria dal Juniorul 2014 con la formula del prestito con diritto di riscatto.