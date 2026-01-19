L'Avellino sulle tracce della punta della Primavera viola Stefano Maiorana
L’Avellino è sulle tracce di Stefano Maiorana, attaccante classe 2007 della Fiorentina Primavera. Il calciatore - secondo indiscrezioni riportate da Sportchannel214.it - sarebbe stato chiesto al responsabile del settore giovanile viola Valentino Angeloni che sta valutando se cedere il calciatore al club irpino. In tutte le giovanili della società gigliata per lui 46 presenze, 24 gol e 6 assist. Il calciatore potrebbe fare la spola tra la prima squadra e la Primavera biancoverde.
