GIOVANILI, Occhio viola in casa Roma su tre classe 2010

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina continua a costruire la rosa degli Under 15 della prossima stagione e sta provando a perfezionare un doppio, o forse triplo innesto di qualità. Secondo quanto riporta Gazzetta Regionale, la società gigliata ha messo nel mirino tre classe 2010 della Roma. Si tratta dei difensori Daniele Innocenti, centrale di gran fisico, e Mattia Barbone, altro centrale e capitano dei capitolini.

La Fiorentina fa sul serio e lavora per vestire entrambi di viola, la Roma opera in direzione contraria per non perdere due talenti. Ad oggi l’ago della bilancia pende sempre più dalla parte dei gigliati. Secondo il portale, la Fiorentina aveva fatto un tentativo anche per Saverio Vanacore, fantasista classe 2010, che però dovrebbe restare nella Capitale dopo il trasferimento dal Napoli nella scorsa estate.