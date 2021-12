GIOVANILI, ACF pesca dal Modena, Spaggiari in arrivo

Fiorentina attiva sul mercato, anche quello dei giovani. Detto dell'arrivo in città di Jonathan Ikone, La Nazione ci dà un aggiornamento anche su un movimento in entrata per le giovanili viola: secondo quanto riportato dal quotidiano fiorentino infatti il club ha trovato l'accordo con il Modena per portare a Firenze il talento classe 2005 Riccardo Spaggiari, messosi in mostra in Emilia nel campionato Primavera ed anche nella Coppa Italia di Serie C. Un rinforzo in arrivo quindi per la Primavera di Alberto Aquilani, che si può consolare dopo lo stop forzato imposto a causa della positività di diversi calciatori viola nel corso delle ultime settimane.