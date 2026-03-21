Galloppa sul Cagliari: "Partita difficile. Vogliamo tornare primi in classifica"

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Dopo il pareggio con la Roma, la Fiorentina di Mister Daniele Galloppa torna in campo contro il Cagliari. Queste le parole del tecnico alla vigilia del match: "Ho fatto i complimenti hai ragazzi perché hanno fatto una partita di livello concedendo solo un tiro in porta a quella che è la prima in classifica. Ho visto una squadra che mi ha dato delle ottime sensazioni, sono contento. Penso che sia una delle partite più difficili che ci possono capitare in questo momento, perché lì l'ambiente è diverso, stanno lottando per non retrocedere e sarà una partita difficile. Noi dobbiamo superare questo scoglio in tutte le maniere.

Daranno tutto per vincere la partita e non ci concederanno niente, come giusto che sia. Dobbiamo essere una squadra forte e matura da questo punto di vista. Noi dobbiamo essere arrabbiati perché non siamo più primi in classifica e anche perché non stiamo raccogliendo quanto ci meritiamo. Loro invece saranno arrabbiati perché non vogliono retrocedere".