Galloppa ottimista: "Questa squadra ha tanta fiducia nei propri mezzi"

Dopo avere ottenuto nuovamente la vetta in solitaria con la vittoria per 4-1 contro la Lazio, la Fiorentina Primavera torna in campo contro il Cesena. Queste le parole di Mister Daniele Galloppa alla vigilia della partita: "Siamo contenti di aver ripreso la vetta e siamo consapevoli ancora di quante partite mancano. Siamo felici di giocare da primi in classifica. Il Cesena è una squadra diversa tra trasferta e casa. Credo che sia prima per punti fatti in casa, perché gioca in un campo piccolo. È una squadra che ha poco possesso palla e quindi sa difendere bene. Su questo campo quel tipo di gioco gli ha dato molti vantaggi, dunque sappiamo che sarà una partita diversa.

La differenza la fa l’interpretazione che diamo alle partite e la concentrazione che ci mettiamo, tenendo sempre l'attenzione alta. Pe ottenere un risultato importante la costanza fa la differenza. L'approccio è sempre molto importante. Gli ultimi metri è un fondamentale su cui ci concentriamo e che ci è sempre mancato, data la mole di azioni che creiamo. Ci stiamo lavorando e spero che i ragazzi abbiano preso fiducia dei propri mezzi".