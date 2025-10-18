I convocati di Stefano Pioli per Milan-Fiorentina: c'è Kean, assente Richardson
La Fiorentina attraverso i propri canali ufficiali ha da poco pubblicato la lista dei giocatori convocati per il match che andrà in scena domani sera alle 20:45 a San Siro contro il Milan di Massimiliano Allegri. L'attesa più grande riguardava ovviamente Moise Kean, che Stefano Pioli ha inserito nella squadra pronta a partire per Milan. Sarà poi da capire se il numero nove viola verrà utilizzato da titolare o a gara in corso. Presenti anche tutti gli altri giocatori reduci da infortuni, Dodo, Fazzini, Sohm e Pongracic. L'unico assente è Richardson. Questa la lista completa:
1) COMUZZO Pietro
2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
3) DE GEA QUINTANA David (P)
4) DZEKO Edin
5) FAGIOLI Nicolò
6) FAZZINI Jacopo
7) FORTINI Niccolò
8) GOSENS Robin Everardus
9) GUDMUNDSSON Albert
10) KEAN Moise Bioty
11) KOUADIO Eddy Nda Konan
12) LEZZERINI Luca (P)
13) MANDRAGORA Rolando
14) MARÍ VILLAR Pablo
15) MARTINELLI Tommaso (P)
16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans
17) NDOUR Cher
18) PARISI Fabiano
19) PICCOLI Roberto
20) PONGRAČIĆ Marin
21) RANIERI Luca
22) SABIRI Abdelhamid
23) SOHM Simon Salomon Junior
24) VITI Mattia
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati