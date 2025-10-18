I convocati di Stefano Pioli per Milan-Fiorentina: c'è Kean, assente Richardson

I convocati di Stefano Pioli per Milan-Fiorentina: c'è Kean, assente Richardson
La Fiorentina attraverso i propri canali ufficiali ha da poco pubblicato la lista dei giocatori convocati per il match che andrà in scena domani sera alle 20:45 a San Siro contro il Milan di Massimiliano Allegri. L'attesa più grande riguardava ovviamente Moise Kean, che Stefano Pioli ha inserito nella squadra pronta a partire per Milan. Sarà poi da capire se il numero nove viola verrà utilizzato da titolare o a gara in corso. Presenti anche tutti gli altri giocatori reduci da infortuni, Dodo, Fazzini, Sohm e Pongracic. L'unico assente è Richardson. Questa la lista completa:

1) COMUZZO Pietro

2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

3) DE GEA QUINTANA David (P)

4) DZEKO Edin

5) FAGIOLI Nicolò

6) FAZZINI Jacopo

7) FORTINI Niccolò

8) GOSENS Robin Everardus

9) GUDMUNDSSON Albert

10) KEAN Moise Bioty

11) KOUADIO Eddy Nda Konan

12) LEZZERINI Luca (P)

13) MANDRAGORA Rolando

14) MARÍ VILLAR Pablo

15) MARTINELLI Tommaso (P)

16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans

17) NDOUR Cher

18) PARISI Fabiano

19) PICCOLI Roberto

20) PONGRAČIĆ Marin

21) RANIERI Luca

22) SABIRI Abdelhamid

23) SOHM Simon Salomon Junior

24) VITI Mattia