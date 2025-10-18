Social

Sorpresa per Pioli: premiato dal Milan club "Old Clan" con una targa

Sorpresa per Pioli: premiato dal Milan club "Old Clan" con una targaFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:02Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina è in ritiro a Milano dove c'è stata subito una piacevole sorpresa per l'allenatore viola Stefano Pioli.  L'ex tecnico del Milan, che nella stagione 2021-22 ha vinto uno scudetto alla guida dei rossoneri, ha ricevuto la visita di alcuni tifosi del Milan Club “Old Clan”, che lo hanno premiato con una targa.



Pioli ha accettato volentieri il riconoscimento, posato per la foto di rito con gli ex tifosi ed ovviamente prima di fare rientro in hotel dove è in ritiro la Fiorentina. Il Milan Club ha poi postato la foto scrivendo: "Grazie Mister, per sempre uno di noi!"