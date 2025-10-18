Social
Sorpresa per Pioli: premiato dal Milan club "Old Clan" con una targa
FirenzeViola.it
La Fiorentina è in ritiro a Milano dove c'è stata subito una piacevole sorpresa per l'allenatore viola Stefano Pioli. L'ex tecnico del Milan, che nella stagione 2021-22 ha vinto uno scudetto alla guida dei rossoneri, ha ricevuto la visita di alcuni tifosi del Milan Club “Old Clan”, che lo hanno premiato con una targa.
Pioli ha accettato volentieri il riconoscimento, posato per la foto di rito con gli ex tifosi ed ovviamente prima di fare rientro in hotel dove è in ritiro la Fiorentina. Il Milan Club ha poi postato la foto scrivendo: "Grazie Mister, per sempre uno di noi!"
Pubblicità
Primo Piano
Milan-Fiorentina deve diventare la partita deI rilancio dei numeri 10 finora deludenti: meglio Leao o Gudmundsson? di Alberto Polverosi
Le più lette
Copertina
Luca CalamaiPioli non è a rischio esonero ma è il primo responsabile di questa crisi. Fazzini, Piccoli e Ndour titolari a Milano. E Kean potrebbe sorprendere tutti. Per aiutare il tecnico perché non puntare su Borja Valero
Lorenzo Di BenedettoCara Fiorentina, caro Pioli, avete visto Gudmundsson? Kean out dovrà diventare un'occasione per Piccoli. Saranno tre partite complicatissime ma devono essere sfruttate: perché questa squadra non può essere quella che abbiamo visto fino a ora
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com