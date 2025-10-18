FirenzeViola
Richardson non convocato per Milano: i motivi dell'assenza
Il centrocampista viola Amir Richardson non è tra i 24 convocati di Stefano Pioli per Milano. Il giocatore, che in estate era sul mercato ma che poi è rimasto alla Fiorentina, finora non ha trovato spazio e non ha ancora debuttato in nessuna competizione ma non potrà farlo dunque neanche a Milano perché - secondo quanto appreso dalla Fiorentina- sarebbe alle prese con una lombalgia. Pioli ha perciò preferito lasciarlo a Firenze per recuperare, magari in vista della Conference.
