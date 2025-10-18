Social

Dodo promette l'assist a Kean: l'indizio del brasiliano

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 21:20Primo Piano
di Redazione FV

Dodo è sicuro: domani Kean sarà in campo insieme a lui. E' questo l'indizio del brasiliano sui social che posta una foto che sa di amarcord e profezia. La foto postata su Instagram si riferisce alla gara della scorsa stagione proprio contro il Milan, con l'assist di Dodo per il gol di Kean. Quasi una promessa dunque al centravanti viola.