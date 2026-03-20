Galloppa: "Con la Roma viste idee ed identità, a Cagliari prova di maturità e rabbia"

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Il tecnico della Fiorentina Under 20, Daniele Galloppa, ha parlato ai canali ufficiali viola in vista di Cagliari-Fiorentina nella prossima giornata del campionato Primavera, partendo però dal pareggio con la Roma: "Ho avuto grandissimi segnali ed ho fatto i complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una partita di livello contro la prima in classifica. Squalificato dall'alto ho visto una squadra con un'impronta, con idee e identità. Per quanto riguarda la prossima gara con il Cagliari penso che sia una delle partite più difficili che ci possono capitare in questo momento.

A Cagliari, dove può tirare anche molto vento, sono sempre partite sporche e i rossoblù hanno cambiato allenatore da due domeniche: per noi sarà una grandissima prova per diventare una squadra matura e dobbiamo essere arrabbiati perché non siamo più primi in classifica. Non stiamo raccogliendo quello che meritiamo".