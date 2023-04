G. SPORTIVO, Primavera: Martinelli squalificato fino al 15/5

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Sul sito della Lega è stato pubblicato un comunicato del giudice sportivo in merito alla finale Coppa Italia Primavera tra Fiorentina e Roma. Tra i calciatori espulsi figura il portiere viola Tommaso Martinelli che è stato squalificato fino al 15 maggio 2023 "per avere, al termine della gara, in reazione ad un pugno subito, colpito con un violento pugno la spalla di un calciatore avversario". Lo stesso provvedimento è stato inflitto anche a Luigi Cherubini della Roma. Oltre a Martinelli, gli squalificati in casa viola per una singola giornata sono stati Lucchesi e Comuzzo.