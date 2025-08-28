FirenzeViola

Fiorentina-Polissya 3-2, grande finale al Mapei: si sblocca anche Dzeko

di Samuele Fontanelli

Rimonta completata per la Fiorentina. I viola passano in vantaggio nel finale grazie alla rete di Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco si sblocca con la maglia viola. Gol in tap-in dopo la parata di Kudryk sul colpo di testa di Pablo Marì.