Fiorentina-Polissya 3-2, le pagelle: male Comuzzo e il resto della difesa, De Gea incluso. Fazzini e Gosens i migliori
DE GEA - Poca sintonia con Comuzzo visto che esce dai pali e dopo l’errore del centrale è tagliato fuori con il gol di Nazarenko, poi resta sul posto sul tiro (bellissimo) di Andrievski. Nel secondo tempo respinge con i pugni un tiro dal limite di Lednev poi infila un’altra uscita incerta. Come a Cagliari sembra meno convincente del solito, 5,5
COMUZZO - Erroraccio in avvio su uno stop innocuo, con la conseguenza del gol di Nazarenko che riporta clamorosamente in partita il Polissya. E’ un passaggio a vuoto dal quale non si riprende per poi essere sostituito. Svagato, 4,5
Dal 20’st PONGRACIC - Gioca una seconda frazione di buon ordine, 6
PABLO MARÌ - Partecipa all’avvio disastroso con un colpo di testa che diventa un assist per l’eurogol di Andrievski, poi poche altre sbavature ma pure un altro malinteso con De Gea nel finale, 5
VITI - Nella prima frazione dei gioco dei tre difensori è quello che combina meno danni e più o meno stesso discorso riguarda il secondo tempo, 6
Dal 39’st RANIERI - Entra e segna alimentando un dibattito sul suo conto che è destinato a proseguire, 6,5
DODÒ - Tanti errori gratuiti in un primo tempo in cui, come tanti altri, è a dir poco sotto tono. Si fa perdonare segnando il gol della qualificazione con una bella deviazione al volo sotto misura, ma stasera non è comunque sui suoi livelli, 6
MANDRAGORA - Al rientro dal 1’ prova a più riprese a scuotere i compagni in campo ma senza essere troppo ascoltato. Anche perché non è dinamico come altre volte, 5,5
Dal 20’st SOHM - Alimenta il palleggio, 6
FAGIOLI - Primo tempo nel quale manca negli appoggi che il più delle volte sono tutt’altro che precisi. Un po’ meglio nel secondo tempo ma continua a limitarsi a fare cose troppo semplici, ed è lecito attendersi di più, 6
PARISI - Osserva Talles Costa andare sul fondo e crossare nell’occasione del secondo gol ucraino, poi combina poco altro e viene sostituito. Bocciato, 5
Dal 1’st GOSENS - A dieci minuti dalla fine sfodera l’assist per il gol di Dodò, non contento di testa mette anche Ranieri in condizione di segnare, 7
NDOUR - Qualche tentativo in profondità senza troppe fortune e stesso dicasi quando cerca il dialogo con Dzeko al limite dell’area di rigore. Ininfluente, 5
Dal 1’st GUDMUNDSSON - Entra e alza il baricentro offensivo ma senza grandi squilli, 6
FAZZINI - Riesce ad arrivare al tiro soltanto a dieci minuti dall’intervallo concludendo però troppo centralmente. Molto meglio in avvio di ripresa quando salta avversari come birilli prima di concludere centrando il palo. Quello che ci prova più di tutti, 6,5
DZEKO - Prima mezz’ora a rilento con un unico tentativo murato dalla difesa ucraina su invito dalla destra di Ndour. Quando poi riesce a liberarsi lo fa in modo irregolare. Trasforma la sua gara anonima con una zampata sotto misura che vale la vittoria, ma non cambia il giudizio complessivo su una serata di troppa sofferenza, 5,5
PIOLI - Avvio di gara scioccante con una Fiorentina che nel giro di un quarto d’ora rimette completamente in corsa il Polissya che segna due volte. Dopo l’intervallo richiama Parisi e Ndour per Gosens e Gudmundsson, poi anche Comuzzo inserendo Pongracic e alla fine il risultato e la rimonta gli danno ragione. Qualificazione raggiunta ma stasera sono emersi problemi sui quali è necessario riflettere approfonditamente, 5,5
