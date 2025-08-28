Fiorentina-Polissya 3-2, i viola rimontano e staccano il pass per la fase a girone unico

FirenzeViola

Fiorentina-Polissya 3-2, i viola rimontano e staccano il pass per la fase a girone unicoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 21:51Primo Piano
di Samuele Fontanelli

Seppur con qualche brivido la Fiorentina ottiene il pass per la fase a girone unico della Conference League. Dopo una prima frazione di gioco da incubo per la formazione di Stefano Pioli nella ripresa i gigliati rimontano il Polissya grazie alle reti di Dodo, Ranieri e Dzeko. Prima il brasiliano al 78' accorcia le distanze con il destro, poi il capitano viola, appena entrato per Viti, ha trovato il pareggio, e infine il bosniaco si sblocca in tap-in. Seppur con tanta paura, soprattutto nel primo tempo, la Fiorentina riesce ad avere la meglio del Polissya. Domani alle 13:00 i sorteggi della prima fase di Conference League.