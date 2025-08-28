Dzeko a Sky: "Primo gol sempre più bello. Contento per la vittoria"

vedi letture

Il centravanti della Fiorentina Edin Dzeko ha parlato ai microfoni di SkySport nel post partita di Fiorentina-Polissya. Queste le sue parole: "Il primo gol è sempre il più bello quando cambi squadra. Abbiamo sofferto tantissimo in questo match. Dopo aver vinto 3-0 fuori casa ho sempre perso il ritorno però dopo tutta la sofferenza sono contento della vittoria, dopo il 2-1 ai ragazzi dicevo di andare a vincere".

Il risultato dell'andata ha influenzato a livello mentale?

"Sì sicuramente. Il mister ci ha sempre detto che non era finita ma anche non volendo ti rilassi dopo il 3-0. Nel calcio tutto è possibile, loro hanno fatto una grande gara ma noi abbiamo dimostrato carattere e personalità fino alla fine".

Oggi come ti sei trovato da prima punta?

"Ho fatto tutta la carriera da prima punta. Negli ultimi anni mi piace di più venire incontro che lo posso fare bene. E' un plus per la squadra perché quando siamo in difficoltà dico ai ragazzi di buttarla su di me. Questa gara mi sarà utile anche a livello fisico dopo i problemini con la schiena".

Il gol quanto è importante?

"Il gol è la medicina più bella, per noi attaccanti ancora di più. Poi vincere una gara così aiuta tutta la squadra perché vincere aiuta a vincere sempre".

Quanto sarà importante la sua esperienza in Europa?

"Cerco di aiutare la squadra in tutti i modi, sia giocando che da fuori. E' una coppa europea. La Fiorentina ha perso due finali. ci teniamo molto ma anche in Serie A ruoteremo un pochino perché giochiamo ogni 4 giorni. Sia coppa che campionato, e anche Coppa Italia, prenderemo tutto sul serio".