FRISON, Settimana da incorniciare. Ringrazio Italiano

Nella Fiorentina Primavera che supera 2-0 l'Hellas Verona, Filippo Frison è grande protagonista con un'ottima prestazione impreziosita dal gol del vantaggio viola. Il difensore, che domani sarà nuovamente convocato con la prima squadra dopo le panchine contro Sassuolo e Juventus, ha raccontato le emozioni vissute nell'ultima settimana e parlato degli obiettivi singoli e di squadra: "Questo è un momento felice per me, sia per il gol che per la convocazione di domani. Era importante vincere dopo la vittoria col Napoli. Ringrazio anche Italiano per l'opportunità importante che mi dà la possibilità di stare coi grandi e di vivere un ambiente che sogno fin da bambino".

Dove può arrivare questa squadra?

"Ci siamo prefissati obiettivi e se diamo continuità ai risultati possiamo toglierci grandi soddisfazioni".

Da chi rubare qualcosa tra i difensori in prima squadra?

"Cerco di carpire più cose possibili dai difensori ma non solo, anche l'atteggiamento che hanno gli attaccanti per cercare di comprendere i loro segreti".

Che emozioni ha provato in panchina contro la Juventus e quali motivazioni ha tratto da questa esperienza?

"La settimana è stata da incorniciare. Da questa esperienza mi porto la motivazione e la voglia di poter arrivare a quel livello. Quando ho l'opportunità vado volentieri in prima squadra, ma quando sono qui do il cento per cento per la squadra".