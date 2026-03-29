Fiorentina U16, tripletta di Barzagli e vittoria per 3-2 contro il Lecce
La formazione Under 16 della Fiorentina, seconda in classifica, ha affrontato oggi al Viola Park i coetanei del Lecce nella gara valida per la 24ª giornata di campionato. I viola sono riusciti a imporsi sui giallorossi, sbloccando il risultato già al 6’ con Barzagli, a segno sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 26’, tuttavia, l’espulsione del capitano Cecchini, abbastanza dubbia, ha cambiato l’inerzia della partita. Il Lecce ha così aumentato la pressione, andando vicino al gol con una punizione di Cipressa deviata da Orlando e finita sulla traversa.
Nella ripresa sono stati gli ospiti a partire meglio, riuscendo a ribaltare il punteggio fino al 2-1 grazie alla doppietta di Cipressa. La reazione dei gigliati non si è fatta attendere: prima il pareggio, arrivato appena due minuti dopo ancora con Barzagli, poi, nei minuti finali, il gol decisivo firmato nuovamente dall’attaccante viola, protagonista assoluto dell’incontro. Con questo successo, la Fiorentina raggiunge la Roma in classifica: entrambe le squadre salgono a quota 55 punti.
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