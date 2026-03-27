Fiorentina, Luis Balbo titolare con il Venezuela nella vittoria su Trinidad e Tobago
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Si è conclusa da poco la sfida amichevole andata in scena al Pakhator Markaziy Stadium tra Venezuela e Trinidad e Tobago. La squadra padrone di casa, allenata da Oswaldo Vizcarrondo, ha vinto per 4-1 grazie alle doppiette di Rondon e Alfonzo, ma guardando il match in chiave Fiorentina, la notizia interessante è la titolarità del giovane viola Luis Balbo. Per il classe 2006, rimasto in campo per 78 minuti, si tratta della seconda presenza in Nazionale maggiore.
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