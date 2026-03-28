Dopo la Viareggio Cup, la Fiorentina U18 perde 2-0 con il Napoli in campionato
La Fiorentina Under 18 di mister Capparella riparte con una sconfitta dopo la vittoria della Viareggio Cup. Al ritorno in campionato, i ragazzi viola sono caduti 2-0 per mano del Napoli nella gara valida per la 28ª giornata. Decisive una rete di Pereyra ad inzio match e il raddoppio al 66' frutto di un autogol di Boscovic. La Fiorentina ci prova ma non riesce mai a trovare la via del gol, restando così a 37 punti lontana 6 lunghezze dalla zona playoff.
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Copertina
FirenzeViolaNiccolò Trapani si racconta: "Sogno lo scudetto. I gradoni nel 3-0 alla Juve un ricordo indimenticabile. Mi sento pronto per il salto"
Luca CalamaiPerché va confermato Vanoli, perché serve un altro tecnico. Perché va trattenuto Kean, perché va ceduto a 62 milioni. Nella prossima stagione Fagioli deve fare il capitano
Lorenzo Di BenedettoKean, la Nazionale e il finale di stagione della Fiorentina: l'Italia avrà un peso non da poco. Vanoli e la tensione post Inter: ancora non è il tempo di dire "bravi" dopo un pareggio. 13 gare valgono più del resto della stagione
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