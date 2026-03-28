Dopo la Viareggio Cup, la Fiorentina U18 perde 2-0 con il Napoli in campionato

Dopo la Viareggio Cup, la Fiorentina U18 perde 2-0 con il Napoli in campionato
Oggi alle 22:20Giovanili
di Redazione FV

La Fiorentina Under 18 di mister Capparella riparte con una sconfitta dopo la vittoria della Viareggio Cup. Al ritorno in campionato, i ragazzi viola sono caduti 2-0 per mano del Napoli nella gara valida per la 28ª giornata. Decisive una rete di Pereyra ad inzio match e il raddoppio al 66' frutto di un autogol di Boscovic. La Fiorentina ci prova ma non riesce mai a trovare la via del gol, restando così a 37 punti lontana 6 lunghezze dalla zona playoff.